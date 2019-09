Dem Leben bewusst eine neue Richtung geben

Der Diplom-Psychologe, Seminarleiter und Bestsellerautor Robert Betz begeistert mit seinen Live-Vorträgen vor 200 000 Besuchern in den vergangenen zehn Jahren ein breites Publikum im deutschsprachigen Raum. Seine Bücher wurden weit über eine Million Mal verkauft und standen insgesamt über 400 Wochen auf der Bestsellerliste des Spiegel. Am Dienstag, 8. Oktober, spricht Betz ab 19.30 Uhr zum Thema "Das Leben könnte so schön sein, wenn ...!" im Kongresshaus Rosengarten in Coburg.

Robert Betz über das Vortragsthema: "Das Leben könnte nicht nur schön sein, nein, es kann und wird für denjenigen zu einem schönen Leben werden, der bereit und neugierig ist, sich selbst, die anderen und das Leben verstehen zu wollen. Dies ist nicht so schwierig, wie viele glauben. Das Leben und was wir erfahren, ist einfach und leicht zu verstehen, wenn wir es aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Sobald wir begreifen, dass wir - bisher meist unbewusste - Schöpfer und Gestalter unserer kompletten Lebenswirklichkeit sind, können wir die Gestaltungskraft über unser Leben wiedererlangen und bewusst die Dinge verändern, die nicht stimmen. Wer bereit ist, aufzuhören mit Jammern, Klagen und Anklagen, wer Lust hat auf ein glückliches erfülltes Leben, an dessen Ende er nichts zu bereuen hat, der wird in diesem Vortrag wertvolle Hinweise dafür erhalten."

Der Eintritt zu dem Vortrag kostet 31 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Tickets gibt es unter www.robert-betz.com sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen von www.adticket.de und von www.reservix.de. red