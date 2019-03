Dem Körper helfen

Unter dem Motto "Gesundheit und Beweglichkeit" findet ab Donnerstag, 28. März, in Lichtenfels ein Kurs zur Feldenkrais-Methode statt. Verspannungen sowie Schulter-, Nacken- und Rückenschmerzen sind ein weit verbreitetes Problem. Die Bewegungslektionen der Feldenkra is-Methode nutzen die Fähigkeit des menschlichen Gehirns, dem Körper zu helfen und seine Funktionen zu verbessern. Der Kurs unter Leitung der Feldenkrais-Pädagogin Angelika Friedrich findet am Donnerstag, 28. März, sowie am 4. und 11. April jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Haus kirchlicher Dienste, Am Schlossberg 2 in Lichtenfels. Anmeldung ist unter Telefon 0951/2080081 möglich. red