Dem Gesangverein Sängerlust seit Jahren treu verbunden

Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr des Gesangvereines Sängerlust Oberthulba zeigte ein harmonisches Vereinsbild mit vielfältigen Auftritten und Vereinsveranstaltungen. Ob es nun galt, in der Kirche musikalische Begleitung zu leisten, zu Jubiläen ein Ständchen zu bringen oder auch in der Bavaria-Klinik zu singen, die Chöre gaben gerne ihr Bestes. Als gelungene Highlights konnten das Jubiläumskonzert der Sängergruppe Bad Kissingen im Regentenbau und die Verleihung des Kulturehrenbriefes an den Dirigenten Martin Rudolph in der Nordbayerischen Musikakademie mitgestaltet werden. Ein besonderer Dank gebührte dem Chorleiter für seine hervorragende Organisation des "Saale-Musicums".Gegen Ende des Vereinsjahres erwies es sich, dass der Stammchor des Vereines aufgrund altersbedingter Ausfälle nicht mehr ausreichend singfähig ist. So kann der Chor "Bright Voices" nun als der einzige Chor des Vereines bezeichnet werden, der künftig alle anstehenden Auftritte übernehmen wird. Darüber hinaus soll im neuen Jahr eine reine Männergruppe etabliert werden, die sicher eine Erweiterung des Repertoires darstellt. Hierzu können sich noch interessierte Sänger melden. Für besondere langjährige Verdienste wurden folgende Ehrungen vorgenommen: Ellen Halbig für 30 Jahre aktives Singen, Konrad Hüttl für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit, Gertrud Leser und Hannelore Henz für jeweils 60 Jahre Vereinszugehörigkeit. Mit einem kleinen Präsent bedankte sich die Vorstandschaft für die langjährige Treue.Eine besondere Ehrung erhielt Maria Neder für 50 Jahre aktives Singen. Der Fränkische Sängerbund verlieh ihr offiziell sowohl eine Urkunde, Ehrennadel und einen "Ehrenausweis", der ihr zukünftig freien Eintritt zu allen Konzertveranstaltungen der Mitgliederchöre gewährt. Ein wechselseitiges Dankeschön erging an alle aktiven Chormitglieder, an den Chorleiter, die Vorstandschaft und alle Gönner des Vereines. Im Ausblick auf das Jahr wurde auf das Chorkonzert am Sonntag, 22. April, um 19 Uhr im Pfarrsaal Oberthulba hingewiesen.Aus Anlass "11 Jahre Bright Voices" zeigen am 22. April etwa 33 Sänger ihr Können. Es wird moderne, fröhliche, flotte Chormusik erklingen, und auch die neue Männergruppe hat ihre Erstaufführung.Näheres und aktuelle Termine gibt es auf der Internetseite des Gesangvereins: www.saengerlust-oberthulba.jimdo.com