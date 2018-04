Dem Geheimnis des Samelsteins auf der Spur

Germanisch wird es am Donnerstag um 19.30 Uhr auf der Plassenburg. Joachim Andraschke wird auf Einladung der Freunde der Plassenburg und des Historischen Vereins für Oberfranken die Zuhörer in der Burgschänke "Al Castello" zu einem Abstecher in die germanische und frühmittelalterlichen Zeiten am Obermain entführen.

Woher kommt der Name des Flurdenkmals Samelstein bei Schimmendorf? Welche Göttergestalten der heidnischen Zeiten spiegeln sich heute noch in Namensgebungen unserer Heimat wider? Lassen sich historische Kultplätze im Fränkischen aufgrund von Orts- und Flurnamen identifizieren?

Andraschkes Forschungsschwerpunkt ist die fränkische Namenskunde. Er promovierte in Bamberg zum Thema "Die germanisch-frühdeutschen Orts- namen des Regnitz- und Obermaingebietes" und gilt als Fachmann für Orts- und Flurnamen im Bereich Oberfrankens.

Der Eintritt ist frei. Nach 17 Uhr darf im Kasernenhof geparkt werden. red