Dem Fischerverein Eltmann geht es bei der Jugendarbeit ums Verständnis für die Natur

Die Jugendgruppe des Fischer- und Anglervereins Eltmann ehrte ihre Besten aus der Jahres- und Fischwertung. Dazu gab es einen Rückblick auf die Aktivitäten 2018, wie der Verein mitteilte.

Nach den Lehrgängen in der Fisch-, Gewässer-, Geräte- und Rechtskunde, in denen die Lebensräume, Flora und Fauna erklärt wurden, waren auch Angelmontagen und Vorschriften ein wichtiger Bestandteil des Jahresprogramms. Im praktischen Teil wurde den Jugendlichen das Binden von Angelknoten, Montagen sowie die richtige Härte der Rute zum Fang von kleinen, mittleren und großen Fischen vermittelt.

An den Gewässern

Voller Erwartung waren die Jungfischer bei vielen verschiedenen Terminen in eigenen und fremden Gewässern. So fischte man in Limbach am Feilsbachsee auf Karpfen, in Stettfeld am Haucksee auf Weißfische und beim Bachangeln auf Forellen. Zu Gast bei Freunden war die Jugendgruppe in diesem Jahr am Gewässer in Zeil und in Ziegel-anger. Auch bei vielen Veranstaltungen wirkten die Jugendlichen mit: beim unterfränkischen Königsfischen des Fischerverbands Unterfranken, das in diesem Jahr beim Fischer- und Anglerverein Eltmann ausgetragen wurde, beim Fischerfest und bei vielen anderen Veranstaltungen des Vereins. Ein besonderes Event war das Bogenschießen in Zeil, dass viel Anklang fand.

Beim letzten Angeltermin war die Jugend dem großen Raubfisch Zander auf der Spur. Bei diesem Spezialtermin lernten sie alles über den Räuber, etwa über seinen Lebensraum und die Fangmethode.

Beim Umwelttag, an dem die Natur von jeglichem Müll und so manch großen Verschmutzungen befreit wurde, sammelten die Jugendlichen und deren Eltern etliches ein. Nicht nur das Angeln wird bei der Jugendgruppe Eltmann gelehrt, sondern auch der richtige Umgang mit der Natur.

Zu einer Feier luden die Jugendgruppenleiter die Jugend und die Eltern ins Gasthaus Schaaf in Tretzendorf ein. Dort wurden die Besten geehrt und die Jahrestermine besprochen.

Der Jugendgruppensieger 2018 heißt Lukas Hofmann. Den zweiten Platz belegte Jannik Wiemann, und den dritten Platz erreichte Neo Müller. Die größten Fische des Jahres fing Moritz Scholl.

Die Jugendgruppe von Eltmann würde sich über Zuwachs freuen. Interessenten können sich unter Ruf 09522/1485 (bei Martin oder Walter Bauerfeind) melden und sich im Internet unter www.fischerundangler-eltmann.de informieren. red