"Dem Extremismus trotzen"

Karl Graf Stauffenberg, Enkelsohn des Hitler-Attentäters, hält die FDP derzeit für die einzige Partei, "die in der Lage ist, eine politische Mitte zu besetzen." Am Donnerstag war er zu Gast in Kulmbach.

Der 47-jährige, der aus einer politischen Familie stammt, hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. "Mein Vater, ein traditioneller CSUler, hat mich immer gefragt, warum die FDP?", erzählte der Cousin von Karl Theodor zu Guttenberg. "Dabei wäre für meinen Vater die CSU heute sicher auch nicht mehr wählbar."

Vor dreieinhalb Jahren hat er einen Verein mit dem Titel "Mittendrin statt extrem daneben" gegründet, weil die Sprache in den sozialen Medien und in den Parteien immer schärfer, fundamentalistischer und ideologischer werde. "Unser höchstes Gut ist die Freiheit des Individuums, und die gilt es zu bewahren."

Fundamentalismus bedrohe unsere Demokratie, und es sei an uns, aufzustehen und zu kämpfen. "Ich bin fassungslos, dass das historische Gedächtnis der Deutschen so gering ist." Keine 100 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gebe es Menschen, die die Geschichte ausblenden und dieser kruden Ideologie hinterher rennen, erklärte er in Kulmbach.