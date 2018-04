Dem Bürgerverein Hallstadt bis zu 50 Jahre treu geblieben

Bei der Jahresversammlung des Bürgervereins Hallstadt informierte die Vorsitzende Gertrud Lenglein über den Mitgliederstand in Höhe von 228 mit einem Altersdurchschnitt von 55 Jahren und über die Aktionen des vergangenen Jahres. Die Zweitagesfahrt nach Salzburg zum Weihnachtsmarkt mit Stopp in Altötting wurde gut angenommen. Ebenso war der Faschingsball in der Gaststätte Maastümpfl mit Einlagen von Maria Karl und Gertrud Lenglein und der Musik von Thomas Datscheg ein voller Erfolg. An der Bewirtung der Hallstadter Kerwa beteiligte sich der Verein abermals. Im September führte man das traditionelle Weinfest im Hof der Fischergasse durch, das bei den Hallstadtern rege Beteiligung fand. Die Herbstwanderung ging diesmal nach Zückshut, die Jahresabschlussfahrt hatte Aschaffenburg mit Besuch des Weihnachtsmarktes zum Ziel.

Der Verein habe sich abermals an der Verschönerung der Stadt beteiligt, in dem Blumenkübel bepflanzt und gepflegt wurden.

Im Anschluss fand die Ehrung für langjährige Vereinszugehörigkeit statt. Für 25 Jahre Treue zum Bürgerverein wurde Irene und Helmut Burgis, für 30 Jahre Hedwig und Ludwig Wolf, Lorenz Gehring, Sieglinde und Diego Alonso, Katharina Dauerlein und Erika Klarmann, für 40 Jahre Waltraud Sauer, Arthur Bittel, Franz Karl, Hans Reichenbacher, Veronika Hüttner, Hans Karbacher, Michael Reitberger, Rudolf Schweibold, für 50 Jahre Gerhard Mantke und Wilhelm Schramm geehrt.

Zweiter Bürgermeister Ludwig Wolf berichtete aus der Stadtratsarbeit. Nachdem der Wasserschaden beseitigt worden ist, konnte die Kasse sowie das Bürgeramt wieder vom Bürgerhaus zurück ins Rathaus ziehen, den Schaden übernimmt die Versicherung, so Wolf. Die Sanierung der Gaststätte "Schwanenbräu" werde vorangetrieben, so dass die Eröffnung im Herbst 2019 angestrebt wird. Der Innenstadtpark wird im Rahmen der Feierlichkeiten der 25-jährigen Partnerschaft mit der französischen Stadt Lempdes am 12. Mai feierlich eröffnet werden. Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Awo-Kinderhortes wurden begonnen, ebenso die Maßnahmen zum Neubau der Feuerwehr, welche zum 150-jährigen Bestehen im Juni 2019 abgeschlossen sein müssen. Die Baumaßnahmen der Bahn von Breitengüßbach her bis zur südlichen Grenze zu Bamberg werden in den nächsten drei Jahren durchgeführt, wobei zwei zusätzliche Gleise verlegt, Lärmschutzwände und Aufzug gebaut sowie die Autobahnbrücke der A 70 über die Eisenbahn abgerissen und neu errichtet wird.

In der Planungsphase befindet sich laut Wolf noch der Bau von Wohnungen im Innerstädtischen Quartier ebenso wie im Gebiet der Schule Dörfleins. Wie es hier weitergeht, werde in den nächsten Wochen im Stadtrat entschieden. In der anschließenden Diskussion wurde hauptsächlich die Versetzung des Ehrenmals vom Marktplatz zum Friedhof kritisiert. Es wurde auf die drei möglichen Standorte dort verwiesen. red