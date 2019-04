Dem Bier auf der Spur

Wandern "Auf den Spuren des Kulmbacher Gerstensaftes" kann man am Samstag, 4.Mai, und am 5. Oktober, jeweils ab 14 Uhr. Der Weg führt an der "Kommunbräu", dem Bayerischen Brauereimuseum, am Blaicher Hang zur Blockhütte sowie an der Dreibrunnenquelle vorbei. Die Strecke kreuzt den "Schweizerhof" und die Gasthausbrauerei "Zum Gründla". Zur Erfrischung gibt es am Ende auf Wunsch eine Einkehr.

Treffpunkt ist an der Dr.-Stammberger-Halle. Die Wanderung dauert circa drei Stunden plus Rast/Einkehr. Eine Anmeldung bei der Tourist-Information (09221/95880) ist notwendig. red