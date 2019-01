Dem ADAC droht die Überalterung

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung des ADAC-Ortsclubs im Sportheim der Borussia Siedlung stand neben den Ausführungen des Vorsitzenden die Ehrung langjähriger Mitglieder. Bernd Legal erinnerte zunächst daran, dass der Ortsclub, der heute 170 Mitglieder umfasst, vor 93 Jahren am 25. Januar 1926 zu einer Zeit gegründet wurde, als noch nicht allzu viele motorisierte Untersätze unterwegs waren.

Der Verein erlebte nach dem 2. Weltkrieg eine Blütezeit, als er vor allem in gesellschaftlicher Hinsicht mit seinen Schwarz-Weiß-Bällen, Faschingsbällen und Weinfesten im voll besetzten Schützenhaussaal hervortrat. Auch wenn der Verein sich heute noch durch gesellige Veranstaltungen auszeichne, so stehen doch im Rahmen von Vorträgen und Aktionen insbesondere Themen des Straßenverkehrs und der Verkehrssicherheit im Mittelpunkt. Es müssten große Anstrengungen unternommen werden, um Nachwuchs für den Club zu gewinnen.

Ebenso bemerkenswert wie das lange Bestehen des ADAC-Ortsclubs ist das fast vierzigjährige Engagement von Bernd Legal für den Ortsclub. So stand er bereits von 1980-1992 an der Spitze des Clubs, war dann anschließend bis 2018 stellvertretender Vorsitzender, ehe er sich dann noch einmal als Vorsitzender zur Verfügung stellte.

Harald Walter, Vorstandsmitglied des ADAC Nordbayern für Ortsclubangelegenheiten, konstatierte eine Überalterung von vielen der 139 Ortsclubs im ADAC Nordbayern. Eine Möglichkeit, um Nachwuchs zu gewinnen, seien die Kartclubs, von denen es über 60 in seinem Zuständigkeitsbereich gebe. Neuerdings könne man auch über das SimRacing, die digitale Variante des Motorsports, die Jugend ansprechen.

Als Vertreter der Polizeiinspektion Lichtenfels berichtete Polizeihauptkommissar Michael Lang über die aktuellen Unfallzahlen. Obwohl die gesamten Verkehrsunfälle leicht rückläufig und die schweren Unfälle stärker rückläufig gewesen seien, habe es mit fünf tödlich verunglückten Verkehrsteilnehmern überdurchschnittlich viele Verkehrstote gegeben, wobei es sich um völlig verschiedene Unfälle gehandelt habe. Fahrten unter Alkoholeinfluss hätten zugenommen, weshalb man die Kontrollen besonders bei größeren Festen und Veranstaltungen verstärken wolle. Auch Aktionen zur Sicherheit der Motorradfahrer seien geplant.

Teresa Weisser, stellvertretende Leiterin des Sachgebiets Verkehrswesen beim Landratsamt, legte einige statistische Daten vor. Der gemeldete Kraftfahrzeugbestand habe sich im Landkreis im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1069 Fahrzeuge auf 68 001 erhöht. Der Pkw-Anteil beziffere sich dabei auf 44 407. 1368 Fahrerlaubnisse wurden erteilt (-29). 99 Fahrzeuglenkern musste die Fahrerlaubnis entzogen werden (-33). Die Prüfbescheinigung für das "Begleitende Fahren ab 17" erhielten 408 Personen (-65). Scheckkarten-Führerscheine wurden 2667 (+29) ausgehändigt.

Eine besondere Freude war es dann für den Vorsitzenden Bernd Legal, dass er die vier langjährigen Mitglieder Werner Götte (25 Jahre), Siegfried Dremel, Erwin Spitzenpfeil (beide 40 Jahre) und den Schatzmeister Dino Drenkard (50 Jahre) für ihre Treue mit einer Urkunde und einer Ehrennadel auszeichnen durfte.

Zum Schluss stellte der Vorsitzende das umfangreiche Programm vor. Mitgliederversammlungen finden jeweils um 19.30 Uhr in der Gaststätte Rauch statt, und zwar am 28. Februar, am 25. April mit einem Vortrag von Bernd Legal zum Verkehrsrecht, am 27. Juni mit einem Vortrag von Oliver Freiburg zum Thema "Lkw- und Busunfälle" und am 5. September.

Der ADAC-Prüfdienst kommt am 18./19. Juli auf das Schramm-Gelände. thi