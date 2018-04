Dellen in der Tür eines VW Touran

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 17.45 Uhr, einen in der Bürgermeister-Kraus-Straße geparkten weißen VW Touran. An dem Auto wurde die hintere linke Türe eingedellt und zerkratzt, so dass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Am VW konnte roter Farbabrieb festgestellt werden, der vom Verursacherfahrzeug stammen muss. Die Polizei sucht Zeugen.