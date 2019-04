Dellen im Auto

Die Polizei in Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) macht auf eine Unfallflucht aufmerksam, die auch im Kreis Haßberge begangen worden sein könnte. Eine 37-Jährige meldete bei der Polizei in Bad Königshofen einen Schaden an ihrem schwarzen Seat Leon. Es wurden beide Türen auf der Fahrerseite in etwa gleicher Höhe eingedellt. Das Auto war in Bad Königshofen in der Keßlerstraße abgestellt; eventuell könnte der Schaden aber auch in Bundorf in der Theresienstraße verursacht worden sein. Der Zeitraum kann auf Sonntag, 31. März, und Montag, 1. April, eingegrenzt werden. Die Reparaturkosten belaufen sich auf etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Königshofen unter Ruf 09761/9060 entgegen. red