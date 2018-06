Dellen am grünen Corsa Polizei sucht Zeugen

pol



Mehrere Dellen hatte der grüne Opel eines 19-Jährigen als dieser zu seinem Auto zurückkam. Der Mann hatte den Corsa am Dienstagabend, um 21.15 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Spielkiste in der Zweigstraße geparkt. Gegen 22.20 Uhr stellte er mehrere Dellen am Dach, sowie an der linken Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.