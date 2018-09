Lichtenfels vor 14 Stunden

Delle und Kratzer in der Motorhaube

Ein Mann parkte seinen Wagen am Samstag von 13.10 bis 13.30 Uhr in der Kronacher Straße in Lichtenfels. Als der Eigentümer zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Delle sowie einen Kratzer in de...