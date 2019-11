Delle und Kratzer in der Motorhaube eines Opel

Ein unbekannter Täterbeschädigte am Montag zwischen 9.30 und 12 Uhr die Motorhaube eines grünen Opel Adam, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz in der Mainau vor dem Aldi-Markt abgestellt war. In der Motorhaube befand sich eine große Delle und der Lack ist gesprungen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.