Delle ins Auto gefahren und verschwunden

Der Halter eines grauen Ford Galaxy erstattete Anzeige gegen einen Unbekannten, der in die linke hintere Fahrzeugtüre eine Delle gefahren hat. Sein Ford stand von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, vor dem Anwesen Kreuzbergring 14 in Herschfeld. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro, so die Polizei. Wer hat den Anstoß beobachtet?, fragt die Polizeiinspektion Bad Neustadt. pol