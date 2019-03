Delle in der Tür: Zeugen gesucht

Ein Fahrzeugführer verursachte am Dienstag zwischen 10.30 und 11 Uhr einen Schaden an der Beifahrertüre eines weißen VW Tiguan. Das Auto stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz zwischen dem Aldi und der Spielothek in der Mainau. Dem Schadensbild nach schlug der Verursacher mit seiner Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des Tiguan, so dass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.