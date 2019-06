Delle in der Motorhaube

In Fatschenbrunn stand in der Lindenstraße von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, ein grauer VW Crafter am Fahrbahnrand. Am Dienstagvormittag stellte der Fahrzeughalter fest, dass die Motorhaube eine Delle aufwies. Während der Parkzeit waren Altpapiertonnen an der Straße zur Leerung bereitgestellt gewesen. Möglicherweise wurde die Delle mit einer der abgestellten Papiertonnen erzeugt. Das Schadensbild würde dazu passen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.