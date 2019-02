Eine Autofahrerin bemerkte am Dienstagmittag eine Delle in der Fahrertür ihres schwarzen BMW Mini. Sie hatte ihr Auto am Montag zwischen 17.30 und 20 Uhr auf dem Parkplatz des Fitnessstudios in Augsfeld geparkt. Dort dürfte der Schaden in Höhe von 700 Euro entstanden sein. Der Verursacher flüchtete einfach.