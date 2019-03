Delle in der Fahrertür: 800 Euro Schaden

Ein Michelauer parkte am Freitag seinen Pkw zwischen 17 und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Kronacher Straße. Als er zu seinem schwarzen Ford Mondeo zurückkam, musste er feststellen, dass ihm während dieser Zeit eine Delle in die Fahrertür gefahren wurde. Der Verursacher ging stiften. Den Schaden beziffert der Geschädigte auf rund 800 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lichtenfels in Verbindung zu setzen.