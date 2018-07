Delle im linken Kotflügel eines Daihatsu

pol



Ein schwarzer Daihatsu, der Am Kreuzberg 1 geparkt war, wurde am Montagmittag von einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer am hinteren linken Kotflügel angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0.