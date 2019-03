Delle im Fahrzeug entdeckt

Eine 32-Jährige parkte am Mittwoch zwischen 10.30 und 11 Uhr, ihren weißen Pkw Ford Focus auf dem Kundenparkplatz eines Gartencenters in der Heiligenfelder Allee. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie eine Delle an der hinteren Fahrzeugtüre fest. Dadurch entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971 /714 90. pol