Ein Freibadbesucher stellte am Montag zwischen 17.30 und 19 Uhr seinen grauen Audi A3 auf Höhe der Liegewiese vor dem Freibad in Ebern ab. Als er zurückkam, sah er, dass das Dach auf Höhe der Beifahrertür verkratzt war. Auch eine kleine Delle wurde festgestellt. Vermutlich hat eine unbekannte Person etwas auf dem Fahrzeugdach abgestellt und den Schaden beim Herunternehmen verursacht. Wer Hinweise geben kann, möchte sich mit der Polizeiinspektion Ebern in Verbindung setzen. ft