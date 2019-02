Delle im Auto - Wer hat den Unfall verursacht?

Zeugen sucht die Polizei, um eine Unfallflucht in Haßfurt aufklären zu können. Eine Frau hatte ihren Kia von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, in der Zwerchmaingasse abgestellt. In dieser Zeit ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Pkw geprallt. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite teilweise eingedellt. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? red