Delegierten-Wahl für Bundesparteitag

Lichtenfels/Altenkunstadt - Auf dem Kreisparteitag in Altenkunstadt wählten die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Lichtenfels für das scheidende Vorstandsmitglied Roland Wagner Martin Keim als neuen Schriftführer des Kreisverbandes. Als Delegierter für den Bundesparteitag wurde Theo Taubmann bestätigt. Als Ersatzdelegierte wurden Heike Kunzelmann und Ulrich Kupka gewählt. Der Sprecher Ulrich W. Kupka wies am Ende des Kreisparteitags auf den kommenden Bürgerdialog hin. Dieser findet am kommenden Mittwoch, 6. November, in der Gaststätte "Spitzenpfeil" in Michelau statt. red