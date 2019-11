Delegierte beim Parteitag

Am Wochenende fand der Landesparteitag der FDP Bayern im ACC Amberger Concress Centrum statt. Aus Bad Kissingen waren die FDP- Vorsitzende Anna Viktoria Kaiser mit Schriftführer Matthias Schultz als Delegierte dabei. Begleiter aus dem Kreis waren André Ernst Kaiser und Bezirksvizepräsidentin Adelheid Zimmermann.

Anna Viktoria Kaiser sprach im Rahmen des Parteitages mit dem Bayerischen Rundfunk über die Situation im Kreis Bad Kissingen. "Die ländliche Region Rhön wird systematisch zerstört, indem Landwirte der Region mit Bürokratie überladen werden und die Vermarktung der regionalen Produkte ausbaufähig ist", so Kaiser. "Die FDP wird im Kreis nicht wahrgenommen, da viele aus Gewohnheit wählen oder gar die Lust durch starke Enttäuschungen in der Vergangenheit verloren haben", so Kaiser weiter.

Im Rahmen des Parteitages hatte die FDP Bad Kissingen auch die Möglichkeit, sich untereinander über die weiteren Schritte in Sachen Kommunalwahl 2020 zu beraten. Anna Viktoria Kaiser freut sich über die neue liberale Perspektive in Bad Kissingen. Die Gründung der Jungen Liberalen Bad Kissingen sei ein weiteres Zeichen, dass auch die Kreiswähler eine echte Alternative suchen und junge Leute durchaus bereit sind, sich für einen guten Weg der Mitte zu engagieren.

Im Zentrum des Parteitages standen als zentrale Themen die Digitalisierung und der Abschied von Staatskirchenrecht. Die Jungen Liberalen, so auch Max Hümmer, JuLis Bad Kissingen, sieht eine absolute Trennung von Staat und Kirche als nicht mehr aufschiebbar. Das Thema Digitalisierung soll laut Kaiser auch Einzug in die eigenen Reihen halten.

Probleme sieht Kaiser in dem Generationenwechsel, der sich momentan vollzieht. Konflikte entstehen durch mangelnde Kenntnisse in Medienkompetenz und Mangel an Erfahrung der Neumitglieder. Kaiser betonte ihre Zuversicht in Sachen Kreisarbeit mit den Worten: "Ein Wechsel ist nie leicht, ein Miteinander oft noch schwerer, aber Aufgeben ist keine Option." Die Neugründung der JuLi Bad Kissingen fand am 18. Oktober statt. Die Vorsitzende der FDP Bad Kissingen gratulierte dem gewählten JuLi-Vorsitzenden Max Hümmer aus Geroda zur erfolgreichen Gründung. red