Dekorationsfrosch wird demoliert

Einen Fall von Vandalismus verfolgt die Polizei in Ebern. In der Nacht zum Samstag ist die Tat in der Gleusdorfer Straße in Ebern auf Höhe des Gewerkschaftsheims begangen worden. Ein Anwohner stellte fest, dass in seinem Vorgarten ein Dekorationsfrosch aus Stein beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Telefonnummer 09531/9240 entgegen.