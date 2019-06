Dekanin Richter geht in Ruhestand

Nach 24 Jahren im Dekanat Kronach-Ludwigsstadt verabschiedet sich Dorothea Richter in den Ruhestand. Seit September 1995 ist sie Vorsteherin des Dekanats Kronach, welches sich seit Januar 2010 aufgrund abnehmender Bevölkerungszahlen zum Dekanatsbezirk Kronach-Ludwigsstadt entwickelt hat.

Richter verlässt das Dekanat zum 31. Dezember und wird ihren Ruhestand in Bayreuth verbringen. "Ich halte nichts davon, am gleichen Ort zu bleiben, an dem man gearbeitet hat", verrät die Dekanin. Durch den Umzug nach Bayreuth mache sie es auch ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin einfacher. Trotzdem sei sie nicht zu weit weg, um bestehende Kontakte weiterhin pflegen zu können.

Ein Resümee über ihre Zeit als Dekanin möchte Richter noch nicht ziehen. Im Moment stünden die Zeichen auf "Neuanfang", steht doch die Einführung von Pfarrer Achim Gerber kurz bevor, erzählt sie. Die Neubesetzung wird am Sonntag, 23. Juni, um 14 Uhr in der Christuskirche in Kronach gefeiert. Danach erst wird sie auf ihre Verabschiedung und die Zeit im Dekanat blicken. Die Stelle von Dorothea Richter wird im September im kirchlichen Amtsblatt ausgeschrieben. Wer ihr nachfolgt, wird im Dezember entschieden. make