Dekane im Gespräch

Seit etwa zehn Jahren führt die Erlanger Dekanerunde zwei Mal im Jahr die Dekane der katholischen Kirche, Josef Dobeneck, und der evangelischen Kirche, Peter Huschke, zu einem öffentlichen Gespräch über aktuelle Themen im großen Feld "Gott und die Welt" zusammen. Angesichts des Abschieds in den Ruhestand von Dekan Dobeneck soll es dieses Mal eine Rückschau auf die letzten Jahrzehnte der beiden Erlanger Kirchen geben, was sich entwickelt hat, wo Kirche gut positioniert war und wo sie hinter ihren eigenen Anspruch zurückgefallen ist. Und vor allem: was davon weitergehen soll - die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 26. September, ab 19.30 Uhr in der Villa an der Schwabach, Hindenburgstraße 46 a, Erlangen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erwünscht unter Telefon 09131/20012.