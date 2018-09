Dekanatswallfahrt nach Vierzehnheiligen

Der Dekanatsrat des Erzbischöflichen Dekanates in Lichtenfels lädt die Gläubigen aller Pfarreien zur gemeinsamen Dekanatswallfahrt der Frauen und Männer nach Vierzehnheiligen am Samstag, 22. September, ein. Das Thema, über das Dekan Lars Rebhan predigen wird und auf das die Wegtexte abgestimmt sind, lautet: "Beim nächsten Ton ist: Frieden". Die Wallfahrer treffen sich am Sportheim oberhalb vom Seubelsdorfer Kreuz. Sie laufen um 17 Uhr von dort aus zur Basilika und feiern nach dem Einzug um 18 Uhr mit Dekan Rebhan Eucharistie. Nach einer Pause mit Einkehrmöglichkeit im Diözesanhaus treten die Teilnehmer um 20.30 Uhr den Rückweg an. red