Dekanatslandkarte ist gut bestückt

Einmal im Jahr kommen Jugendliche aus dem Dekanat Michelau zum Jugendkonvent zusammen. Thema war: "#Begegnung". Unter diesem Motto finden Veranstaltungen, Freizeiten und Aktionen statt, in denen die Jugendlichen sich selbst, Menschen anderer Länder und Kulturen und der deutsch-deutschen Geschichte begegnen.

Im Konvent ging es vor allem um die Begegnungen im Alltag und im Dekanat. Dekanatsjugendpfarrer Helmuth Bautz führte an das Thema heran, indem er darüber nachdachte, welche Masken wir im Leben tragen und wie wir uns selbst in verschiedenen Situationen darstellen, um anderen zu begegnen. Dann präsentierte die Dekanatsjugendkammer ein Anspiel, das deutlich machte, wie Menschen sich zu Hause, auf der Straße, in der Schule oder beim Arzt begegnen und regte zum Nachdenken über das eigene Verhalten an.

Im Anschluss trugen die Jugendlichen aus ihren Regionen die Vielfalt der Jugendarbeit, aber auch die noch ungenutzten Ressourcen zusammen und gestalteten eine Dekanatslandkarte mit den Ergebnissen.

Die Neuwahl stellte sich als spannend heraus, denn gleich 14 der 18 Delegierten aus neun Kirchengemeinden stellten sich zur Wahl. Nach einer Stichwahl konnte dann die neue Dekanatsjugendkammer unter Applaus in ihre zweijährige Amtszeit starten. Besonders erfreulich war die bunte Mischung und flächendeckend repräsentative Verteilung der neuen Kammermitglieder, so dass das gesamte Dekanat vertreten ist. babu