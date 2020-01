Dekanatskantor sucht Sänger

Dekanatskantor Markus Wollmann wagt sich erneut an ein umfangreiches Werk zu Ostern und sucht interessierte Sänger und Sängerinnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie zur erfolgreichen Aufführung der Weihnachtspassion am 22. Dezember von Heinrich Fidelis Müller soll erneut ein weiteres Werk von Müller in Zusammenarbeit mit Kirchenchor, Kammerchor und Choralschola aufgeführt werden. Ähnlich der Aufführung des Weihnachtsoratoriums wird die Johannespassion aus den ergreifenden Momenten in sieben Szenen oder Bildern dargestellt. Von der "Todesangst am Ölberg" bis hin zur "Grablegung des Herrn".

Termine der Proben

Der Kammerchor probt am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr im Pfarrheim St. Bartholomäus. Am Montag, 20. Januar, um 20 Uhr übt dann der Kirchenchor im Pfarrheim St. Bartholomäus.

Interessierte können an den Proben teilnehmen. Für Informationen steht Dekanatskantor Markus Wollmann, Tel.: 09741/930 880, zur Verfügung. Eine zweite Aufführung ist für Sonntag, 22. März, um 17 Uhr in Poppenhausen (Rhön) unter der Leitung des Fuldaer Regionalkantors Ulrich Mormann vorgesehen. sek