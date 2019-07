Dekanatsjugend feiert gemeinsam

In der Herzogenauracher Otto-Kirche fand unter dem Motto "Ja, ich brenn für dich!" der Jugendgottesdienst für das katholische Dekanat Erlangen statt. Für die Organisation zeichnete Martina Keller, Referentin für Glaubensbildung in der Region V des Erzbistums Bamberg, verantwortlich. Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Seelsorgebereich Herzogenaurach und dem BDKJ-Dekanatsvorstand Erlangen plante und organisierte sie den zentralen Gottesdienst zum Sonntag der Jugend. Alle Beteiligten für die Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes waren mit viel Engagement und Begeisterung dabei.

Den Gottesdienst zelebrierte Kaplan Tobias Fehn, der diesen Gottesdienst quasi als Ergänzung zum Gottesdienst an Pfingsten in Niederndorf sah. Für die musikalische Umrahmung mit modernen Liedern zeichnet die Otto-Band verantwortlich. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Gegrilltes vom Familienausschuss der Pfarrei St. Otto. Manfred Welker