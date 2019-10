Dekanatsfrauentag in Rügheim

Der Dekanatsfrauentag des evangelischen Dekanats Rügheim findet am Samstag, 19. Oktober, von 14 bis 17.30 Uhr in der alten Schule in Rügheim statt. Er steht unter dem Motto "Wer bin ich? Meine Persönlichkeit - Mein Kleiderschrank" und wird vom Frauenteam des Dekanats Rügheim vorbereitet und gestaltet. Für die eigene Lebensgestaltung ist es wichtig, Stärken und Schwächen zu kennen sowie damit umgehen zu können. Zu diesem Kennenlernen kann der persönliche Kleiderschrank ein Hilfsmittel sein. Die Referentin Angelika Müller aus Rödental will zu jedem Themenbereich einen Hinweis auf Gottes Wort sowie einen Tipp zur Umsetzung im Alltag zu geben. Eine Anmeldung ist nicht nötig. jf