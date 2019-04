Dekanats-Buswallfahrt führt nach Eichstätt

Am Samstag, 11. Mai, findet die 40. Dekanats-Bus-Walllfahrt statt. Ziel ist Eichstätt. Es sind noch einige Plätze frei. Die Busse starten von verschiedenen Orten des Dekanats. Nach Ankunft gegen 10.15 Uhr findet in der Schutzengelkirche der Pilgergottesdienst statt. Nach einer kleinen Kirchenführung besteht die Möglichkeit, gemeinsam zu Mittag zu essen, dann Zeit zur freien Verfügung. Die Abschlussandacht ist um 16 Uhr in Rebdorf vorgesehen, anschließend Rückfahrt, Ankunft an den Sammelpunkten gegen 19.30 Uhr. Anmeldung bis Dienstag, 30. April, direkt im Pfarramt Marktgraitz unter Telefon 09574/9303. red