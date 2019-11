Dekanat sammelt wieder

Schon traditionell wird im Dekanat Thurnau für Bedürftige in der Ukraine gesammelt. Diese Sammlung findet in diesem Jahr vom 25. bis 29. November statt.

Die Spenden können in diesem Zeitraum in den Gemeinden abgegeben werden. Am 1. Adventssamstag, 30. November, werden vormittags die abgegebenen Waren aus den Gemeinden nach Thurnau gefahren und dort auf den Lkw aus der Ukraine verladen.

Fleißige Helfer können sich für die Aktion bei Tim Herzog melden. Wie in den vergangenen Jahren werden wieder Kleidung, Schuhe oder auch Spielzeug - aber keine Stofftiere - benötigt. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.ej-thurnau.de.

Azendorf: täglich im Nebengebäude Pfarrhaus; Berndorf: täglich im Gemeindehaus; Buchau: täglich in der Pfarrgarage; Hollfeld: täglich in den Gemeinderäumen der Friedenskirche; Hutschdorf: täglich im Jugendhaus, Kasendorf: täglich im Haus der Begegnung; Krögelstein: täglich im Jugendheim; Langenstadt: täglich im Pfarrhaus; Limmersdorf: täglich im Gemeindehaus; Peesten: täglich im Gemeindehaus; Trumsdorf: täglich im Gemeindehaus; Thurnau: täglich während der Bürozeiten, im Gemeindezentrum "Lichtblick"; Wonsees: täglich in der neuen Bauhofhalle. red