Dekan Stefan Gessner: "Jeder einzelne Fall erschreckt zutiefst."

Wichtig für die Menschen im katholischen Dekanat Haßberge ist es, wie ihre Kirche mit dem Missbrauchsskandal umgeht und welche Konsequenzen sich entwickeln. Wir haben bei Dekan Stefan Gessner nachgefragt.

Die Missbrauchsvorwürfe haben die katholische Kirche, vor allem auch das Vertrauen der Christen in die Institution schwer erschüttert. Wie nehmen Sie die Stimmung im Dekanat wahr?

Stefan Gessner: Die Missbrauchsproblematik beschäftigt die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die durch Präventionsschulungen noch sensibler für die Problematik wurden, genauso wie die engagierten Gemeindemitglieder, für die ebenfalls zahlreiche Schulungen angeboten wurden und werden. Die vielen Präventionsschulungen und die eingeforderten erweiterten polizeilichen Führungszeugnisse machen deutlich, dass die katholische Kirche das Problem ernst nimmt und angeht. Kirche und Gesellschaft müssen einen wachen Blick für diese Problematik haben. Aktuelle Missbrauchsvorwürfe wie auch die Aufarbeitung des Missbrauchs werden natürlich diskutiert. Gibt es im Dekanat verstärkt Austritte oder eine Abkehr von der Kirche im Zusammenhang mit diesem Kirchenskandal? Da bei Austritten selten Gründe genannt werden, kann ich eine dadurch bedingte Erhöhung nicht bestätigen, aber die Möglichkeit auch nicht verneinen.

Was hat sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe - auch im Sinn des Opferschutzes geändert?

Zum einen wird die Problematik offen diskutiert. Zum anderen wurden präventive Maßnahmen eingeführt bzw. verstärkt. Das Bewusstsein und wacher Blick - in Kirche und Gesellschaft - soll geschult werden. Denken Sie, dass die bisherige Aufarbeitung hinreichende, für die Menschen nachvollziehbare Antworten auf die Missstände liefert?

Wir stehen mitten in der Aufarbeitung. Diese muss zügig geschehen, wird und darf sich aber sicher nicht durch einige Konferenzen erledigen können. Wichtig scheint mir, dass deutlich wird: Es darf keine Vertuschung geben und es steht niemand über dem Gesetz. Es braucht hier Klarheit im Vorgehen. Viele Menschen halten der Kirche Doppelmoral vor: hier das Predigen von Menschenliebe und gutem Tun und dort die Vergehen, das Verschleiern, Vertuschen und die Praxis, offenkundig Schuldige einfach in andere Gemeinden zu versetzen. Wie stehen Sie dazu?

Es darf bei strafrechtlich relevantem Verhalten kein Verschleiern geben. Wie versuchen Sie vor Ort, die Glaubwürdigkeit der Kirche wieder herzustellen? Wie begegnen Sie selbst von Überbegriffen Betroffenen?

Die vielen guten Mitarbeiter in der Seelsorge sind klar zu unterscheiden von denen, die Verbrechen verübt haben. Glaubwürdigkeit kann nur durch Transparenz und Klarheit wieder gewonnen werden. Dazu gehören auch die präventiven Maßnahmen, die verpflichtend sind. Es wird sich zeigen müssen, wie strikt dieser Weg verfolgt wird.

Wenn jemand sich an eine Seelsorgerin oder einen Seelsorger nach einem Übergriff wendet, gibt es - das Einverständnis des Betroffenen vorausgesetzt - klare Vorgaben, wie zu verfahren ist. Es ist alles zu unternehmen, um dem Betroffenen zu helfen. Hätten Sie persönlich für möglich gehalten, dass es in Ihrer Kirche Fehlentwicklungen in derartigem Ausmaß gibt?

Jeder einzelne Fall erschreckt zutiefst. Gleichzeitig hoffe ich jedoch, dass die veränderte Ausbildung der Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Sensibilisierung des Seelsorgepersonals dies künftig verhindert. Ist der Zölibat die Ursache; muss die Kirche ihre Sexualmoral überdenken? Der Zölibat ist dabei für mich nicht das Problem, da im Umkehrschluss außerhalb des Zölibats solche Übergriffe nicht erfolgen dürften. Missbrauch ist ein Verbrechen - und das gibt es leider in vielen Bereichen der Gesellschaft. Was meinen Sie, wie wird man in Jahrhunderten über diesen Kirchenskandal sprechen? Wird man ihn womöglich so einstufen, wie heute die Zeit der Hexenverbrennungen und sagen, wir haben diese Fehlentwicklung gut gemeistert?

Ich hoffe es - von ganzem Herzen!

Die Fragen stellte

Eckehard Kiesewetter