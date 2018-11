Dein Nachbar und seine Rechte und Pflichten

Der Obst- und Gartenbauverein Wittershausen bietet allen Interessierten am Donnerstag, 22. November, einen Vortrag zum Thema "Nachbarrecht" an. Rechtsanwalt Joachim Zehnter wird die teilweise schwer verständlichen Vorgaben im Bürgerlichen Gesetzbuch erläutern und Fragen hierzu beantworten. Beginn des Vortrags ist um 19.30 Uhr in der Alten Schule in Wittershausen. sek