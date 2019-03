Dehnübungen für Senioren

Die Volkshochschule (VHS) bietet den Kurs "Dehn- und Streckübungen für Senioren mit progressiver Muskelentspannung" an. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 13. März, um 18.15 Uhr im Gemeindehaus. Die Anmeldung ist unter Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet auf www.vhs-kronach.demöglich. red