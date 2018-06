Deftiges zu Beginn der Kerwa

Brotzeitplatten und Bier





Beste Stimmung



Am vergangenen Donnerstag warf die Höchstadter Kerwa schon ihre Schatten voraus. Am Vormittag hatte der Gasthof "Zum Hirsch" zur Schlachtschüssel mit Musik von "Presssack und Tofu " eingeladen und ab 19 Uhr stimmte vor dem "Töpfla" die Hornochsenband mit Musik- und Kerwasliedern auf die Kirchweih ein."Eigentlich war alles ganz anders geplant", so die Töpfla-Wirtin Miriam Wellein trotz allem gut gelaunt. "Die Sache sollte draußen im Garten ablaufen, aber der Regen machte uns einen Strich durch die Rechnung", fuhr sie fort. "Aber wir machen einfach das Beste draus." Zu essen gab es deftige Brotzeitplatten und das Bier floss reichlich.Vor dem "Töpfla" saßen die "Hornochsen" in einem regensicheren Wagen - der wurde einfach vors offene Fenster geschoben - und sorgten musikalisch für gute Stimmung. "Ein Prosit der Gemütlichkeit!", spielten sie gerade und drinnen erhoben die Gäste ihre Bierkrüge. Auch lustige Kerwaslieder, sowie alte und neue Gedichte gaben sie zum Besten. Das Lokal füllte sich langsam und die Stimmung war bestens. Eine bessere Einstimmung auf die Kerwa kann es nicht geben.