Deftige Blasmusik mit "Bedörend Röhrend"

Acht Musikanten aus der fränkischen Rhön haben sich vereint, um böhmische Blasmusik zu zelebrieren. Ihr Anliegen ist es, dem Zuhörer die Vielfalt der Blechmusik nahezubringen. "Bedörend" (fränkisch geschrieben) steht für anziehend, berauschende Blasmusik vom Feinsten. "Röhrend" steht für kernig, gefühlvolles Blechgebläse mit Eleganz, gepaart mit Schlagwerk. "Hefdich, defdiches Blechblos'n", wie ihr Programm heißt, steht für Blasmusik, vorgetragen in alter und neuer Tradition. Der Auftritt in Bad Bocklet findet statt am 15. August, ab 19.30 Uhr im Kursaal. Karten für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, Tel.: 09708/707 030, E-Mail (info@badbocklet.de). Foto: Foto Fay