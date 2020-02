Definiere Selbstwert

"Definiere Deinen Selbstwert, verstärke ihn oder finde zu Deinem natürlichen Selbstwert zurück" - der Vortrag vermittelt Wissenswertes und Wertvolles zum Erleben und Mitnehmen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Praxis Föhrweiser-Wesolek, Hasslachgasse 17 in Kronach statt. Anmeldung bei der Volkshochschule (09261/ 60600). red