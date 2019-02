Defibrillator in Hassenberg

Ab sofort hängt im Alten Rathaus Hassenberg ein werbefinanzierter Defibrilator. "Das Alte Rathaus ist das einzige Gebäude in Hassenberg, das rund um die Uhr zugänglich und beheizt ist und sich somit auch zur Unterbringung eines Defibrilators eignet", sagt Bürgermeister Michael Keilich. Für Hassenberg als Standort für das Gerät hat sich die Gemeinde Sonnefeld entschieden, weil der Ort am weitesten von den in der Gemeinde bereits vorhandenen Defibrillatoren entfernt ist. cd