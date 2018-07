Defibrillator für Wonfurt

ul



Der TSV Wonfurt hat einen Defibrillator sowie einen Erste-Hilfe-Rucksack für die Gemeinde Wonfurt im Wert von 5000 Euro angeschafft. Wie die Vereinsvorstände mitteilten, hat man zunächst die Anschaffung für den eigenen Sportbetrieb geplant, dann aber entschieden, das Gerät und die Erste-Hilfe-Ausrüstung für die ganze Gemeinde zugänglich zu machen. Der Defibrillator und der Rucksack sind im Stiefelgang in der Turnhalle angebracht und der Zugang wird durch einen Schlüssel gewährleistet, der außen in einem Glaskasten angebracht wird. Im Notfall kann dann das Glas zerstört werden. Finanziert wurden das Gerät und der Rucksack durch Mittel des TSV, private Spenden sowie durch Spenden von ortsansässigen Firmen. Auch die Gemeinde Wonfurt wird sich mit einem Zuschuss beteiligen. Der TSV plant, im Rhythmus von zwei Jahren Erste-Hilfe-Kurse für die Gemeinde anzubieten. Damit die Bürger auch erfahren, wie man mit einem Defibrillator umgeht, lädt der Verein für Dienstag, 10. Juli, um 19 Uhr in der Sportgaststätte zur Einweisung mit Mark Plate ein.