Defektes Licht bringt Alkoholfahrt ans Licht

Ein 68-jähriger VW-Fahrer fuhr am Dienstag, gegen 23.30 Uhr, an der Polizeiinspektion in der Kasernenstraße vorbei in Richtung Stadtmitte. Eine zivile Streifenbesatzung folgte dem Fahrzeug und hielt es für eine Verkehrskontrolle an, da ein Rücklicht defekt war. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über einer Promille. pol