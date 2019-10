In einer Garage im Tachauer Weg in Herzogenaurach ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte schließlich durch die verständige Feuerwehr Herzogenaurach gelöscht werden. Es entstand nur Sachschaden, verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte ein technischer Defekt an einem Pedelec-Akku gewesen sein, der in der Garage geladen wurde.