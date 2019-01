Deckert: Wusste, was auf mich zukommt!

Knapp über dem Strich, trotzdem mittendrin im Abstiegskampf der Fußball-Kreisklasse Itzgrund: Die Lage der SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II (13./17 Punkte) ist alles andere als entspannt. Die SGE unter der Leitung von Andreas Deckert hatte vor der Winterpause vor allem auf der Torhüterposition große Probleme. Wie der Trainer verriet, geht es aber mit einem etatmäßigen Keeper in die restliche Rückrunde. Herr Deckert, haben Sie sich ihre Aufgabe bei der SG Eyrichshof leichter vorgestellt? Andreas Deckert: Ich wusste, was bei der SGE auf mich zukommt. Das Team hatte ja erst in der Relegation den Abstieg verhindern können. Trotzdem hat mich der Kader überzeugt.

Zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sind Sie mit der bisherigen Saison zufrieden? Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Das große Probleme war unserer Torwartsituation. 71 Gegentore, mit Abstand die meisten der Liga, sprechen eine deutliche Sprache. Es standen ausschließlich Feldspieler zwischen den Pfosten. Die Niederlagen kamen wenig überraschend. Umso wichtiger waren die letzten drei Punkte vor der Winterpause mit dem 8:3 gegen Anadoluspor. Was war der Grund für diesen deutlichen Sieg? Ich muss zugeben, dass uns einige Akteure der ersten Mannschaft des TV Ebern unterstützt haben. Wir hatten ja auch im Feld Probleme. Konstantin Hoff zog sich vor Saisonbeginn seinen dritten Bänderriss zu, Max Arndt fiel auch aus. Das sind zwei wichtige Leistungsträger.

War der Kader einfach zu klein? Nein, solange alle fit sind. Aber die Torhüterposition haben wir nicht in den Griff bekommen, der Grund allen Übels. Gibt es Veränderungen im Kader, speziell im Tor? Gott sei Dank können wir zur Fortsetzung der Rückrunde mit Christian Welsch wieder einen gelernten Keeper zwischen die Pfosten stellen. Er ist seit Jahren ein sicherer Rückhalt der SGE. Zudem dürften die Langzeitverletzten zurückkommen.

Heißt der Spielertrainer auch im kommenden Jahr Andreas Deckert? Den Vertrag haben wir Anfang des Jahres perfekt gemacht.

Ihnen gefällt es also in Eyrichshof? Das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Miteinander zwischen beiden Vereinen passt bestens. Somit fiel es mir nicht schwer, ein weiteres Jahr anzuhängen. Die Spieler ziehen voll mit.

Wie lautet das Saisonziel? Das ist ganz klar der Klassenerhalt. Ich bin sicher, dass wir das schaffen.

Das Gespräch führte Wolfgang Dietz.