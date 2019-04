Deckert-Elf braucht Punkte

Bei der SG Eyrichshof/Ebern geht es in der Kreisklasse Itzgrund ums Überleben. Im Heimspiel gegen die SpVgg muss ein Sieg her. TSV Gleußen - SF Unterpreppach

Die Sportfreunde Unterpreppach, die trotz der Punkteteilung zuletzt im Spitzenspiel gegen Eicha weiterhin mit vier Punkten Vorsprung die Tabelle anführen, müssen heute beim TSV Gleußen ran. Der Tabellenführer tut dabei gut daran, mit dem nötigen Respekt nach Gleußen zu fahren. Die Gastgeber, die im bisherigen Saisonverlauf recht wechselhaft in ihren Leistungen waren, sind jederzeit in der Lage, den Gästen einen oder gar drei Punkte abzunehmen. Vorsicht ist also auf jeden Fall angesagt.

TSV Cortendorf - SV Hafenpreppach

Keine leichte Aufgabe kommt auf den SV Hafenpreppach zu, wenn die Fischer-Schützlinge beim Tabellenletzten TSV Cortendorf auflaufen. Für die Gastgeber besteht noch die Chance auf den Klassenerhalt oder zumindest den Relegationsplatz. Der SVH muss sich also auf einen heißen Tanz einstellen, Cortendorf steht mit dem Rücken zur Wand. Bei einem Sieg dürfte Hafenpreppachs Punktepolster groß genug sein, um nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. SG Eyrichshof/Ebern - SpVgg Dietersdorf

Von großen Abstiegssorgen wird auch die SG Eyrichshof/Ebern II geplagt. Spielertrainer Deckert hat Woche für Woche größte Mühe, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken. Nachdem die SG Eyrichshof am vergangenen Sonntag zum angesetzten Spiel bei der Spvg Ahorn keine Mannschaft zusammenbekam, gingen die drei Punkte kampflos an den Gegner. Derzeit steht die SGE auf dem Relegationsplatz in Richtung A-Klasse. Mit der SpVgg Dietersdorf läuft eine Mannschaft auf, die bisher eine ordentliche Saison gespielt hat und gesichert auf Rang 10 steht. di