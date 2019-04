Deckenteil der Grundschule in Heiligenstadt stürzt herab

"In der Schule haben wir noch einen Altbestand", sagte Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) in der Sitzung des Marktgemeinderates Heiligenstadt. Geschäftsleiter Rüdiger Schmidt sprach von einer "höchst gefährlichen Situation", denn es hatte sich erneut ein Deckenteil gelöst und war heruntergefallen.

Beim ersten Mal geschah dies im Flur, jetzt in einem Schulzimmer. "Gott sei Dank ist kein Kind verletzt worden. Aber Sie müssen jetzt schnell reagieren", forderte er das Gremium auf.

Die Verwaltung hatte nach Lösungsmöglichkeiten gesucht und die Firma Bischof aus Pretzfeld beauftragt, in einem Klassenzimmer die Bandrasterdecken zu überarbeiten. Hier wurden zwischen den Platten Metallschienen angebracht. Das soll nun auch in den anderen Räumen geschehen.

Personalia

Lisa Wilhelm wurde in der Sitzung zur stellvertretenden Kassenverwalterin bestellt. Sie tritt ihren Dienst am 1. April als Verwaltungsangestellte in der Marktgemeinde an. Sie wird Kassenverwalterin Monika Schmeußer unterstützen.

Danach stimmte das Gremium der Ernennung von gewählten Kommandanten und ihren Stellvertretern zu: Bei der Feuerwehrversammlung in Lindach war Kilian Holzschuh zum Kommandanten gewählt worden, in Burggrub Matthias Potzel zum Kommandanten und Roland Baier zum stellvertretenden Kommandanten, in Herzogenreuth Alexander Weidner zum stellvertretenen Kommandanten, in Hohenpölz Christian Rehe zum Kommandanten und Timo Schmeußer zum Stellvertreter, in Oberngrub Alexander Hattel zum Kommandanten und Edmund Klaus als stellvertretender Kommandant.

Bürgermeister Helmut Krämer (CSU/Einigkeit) lobte die Bereitschaft der Feuerwehrleute, sich ausbilden zu lassen. Nur in Oberleinleiter findet sich nach dem Rücktritt des stellvertretenden Kommandanten Stefan Ott kein Nachfolger.

Ein Ortssprecher beklagte, dass kein Bürgermeister zur Versammlung gekommen war, weil diese zeitgleich mit der Faschings-Prunksitzung stattgefunden hatte. Das ärgerte den Zweiten Bürgermeister Hans Göller (SPD), der normalerweise viel in den Ortsteilen unterwegs ist. Außerdem stimmte das Gremium der Gehwegverlängerung in Oberleinleiter zu. Die Ausbaukosten wurden auf 17 500 Euro geschätzt.

Danach informierte Krämer das Gremium, dass das Landratsamt Bamberg das Verfahren für die Verlegung des Retschbaches in Oberleinleiter abgeschlossen habe und die Marktgemeinde mit ihrer Planung den rechtlichen Vorgaben entspreche.

Sondersprechtag Breitband

Dann informierte der Bürgermeister, dass es am 30. März einen Sondersprechtag im Breitbandbüro geben soll, dass die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner (CSU, Wahlkreis Kulmbach) die Gemeinde besuchen will und der Marktgemeinderat eine Klausurtagung im "Heiligenstadter Hof" plant.