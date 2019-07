Ein 29-jähriger Autofahrer war am Sonntag um 17.30 Uhr mit seinem Sportwagen auf der Hauptstraße unterwegs. Auf der Straße stand eine kleine Versorgungsabdeckung schräg in der Aussparung, über die der 29-Jährige fuhr. Da Gegenverkehr kam, konnte er nicht mehr ausweichen. Der Sachschaden am Fahrzeug liegt bei rund 3000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.