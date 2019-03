Dechant baut Terminal 3 am Frankfurter Flughafen

Die Firma Dechant Hoch- und Ingenieurbau hat den Zuschlag für die Rohbauarbeiten des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen erhalten. Der Startschuss für die Arbeiten an Deutschlands größtem Airport soll im Juni fallen, bereits am 29. April finden die Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung statt. Der Airport Frankfurt/Main zählt mit einer Kapazität von knapp 70 Millionen Fluggästen in 2018 zu den wichtigsten Knotenpunkten im europäischen Luftverkehr. Damit der Standort Frankfurt diesem Rang auch in Zukunft gerecht wird, entsteht derzeit im Süden des Flughafengeländes das neue Terminal 3. Mit der Vergabe der Rohbauarbeiten an die Firma Dechant setzt die Fraport AG einmal mehr auf die Expertise des oberfränkischen Unternehmens. Beide Partner haben bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Das Terminal 3 setzt in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. Ab 2023 sollen hier 21 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Das Hauptgebäude und die drei Flugsteige umfassen eine Fläche von 403 000 Quadratmeter. Die Grundfläche von Terminal 3 entspricht mit 149 000 Quadratmetern etwa der Größe von 22 Fußballfeldern. Bis zu 100 Check-in-Schalter und Drop-off-Points werden im Hauptgebäude entstehen. Montage: Dechant